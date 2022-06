Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 23 Uhr, wurde die Fahrertür einer Mercedes E-Klasse mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Wagen stand in der Luisenstraße in Weisenheim am Sand. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.