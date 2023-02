Zwischen Montag, Mitternacht, und Mittwoch, 11 Uhr haben Unbekannte laut Polizei im Holzweg in Bad Dürkheim die Motorhaube eines dort geparkten BMW X1 wurde mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.