Zwei in der Jahnstraße in Bad Dürkheim geparkte Autos sind zwischen Montag, 14. September, 20 Uhr, und Mittwoch, 16. September, 14 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt, die Zeugen um Hinweise per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06322 9630 bittet.