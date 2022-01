Zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, haben Unbekannte in der Honigsäckelstraße in Bad Dürkheim auf dem Gelände des TV Ungstein einen Teil des Hartplatzes beschädigt. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Die Täter hätten sich verbotenerweise auf das umzäunte Sportplatzgelände begeben und auf dem Hartplatz ein kleines Feuer entfacht. Dabei zündeten sie Prospekte und Rebknorzen an, sodass ein Brandfleck auf dem Hartplatz entstand. Den Schaden beziffern die Beamten auf 100 Euro. Gegen die Täter wird wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.