1000 Euro Sachschaden haben Unbekannte an einer Haustür in der Luisenstraße verursacht. Der Hauseigentümer hatte am Dienstag gegen 9 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen. Die Polizei vermutet, dass die Täter eine Stahlkugel auf die Glasscheibe der Hauseingangstür geworfen und diese so beschädigt haben. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor, die Polizei hofft auf Unterstützung von Zeugen unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.