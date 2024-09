Wegen eines schweren Vandalismusschadens an einem Picknickplatz hat die Ortsgemeinde Weisenheim am Sand am Montag Anzeige bei der Dürkheimer Polizei erstattet. Wie Bürgermeister Holger Koob mitteilte, wurden mehrere Steine aus einer Sandsteinmauer herausgebrochen, um daraus eine illegale Feuerstelle zu bauen. Auf den beiden Sitzmöbelgarnituren befinden sich jetzt großflächige Brandflecken. „An einem für Insekten erbauten Steinhaufen wurden ebenfalls Steine entwendet und wahllos auf dem Gelände verteilt“, berichtet Koob. Anscheinend seien diese Steine auch benutzt worden, um ein Hinweisschild schwer zu beschädigen. Auf dem kompletten Gelände wurde auch Müll zurückgelassen. „Den Schaden für die Wiederherstellung kann ich nur abschätzen, aber dieser liegt meines Erachtens im kleinen vierstelligen Bereich“, schätzt der Ortsbürgermeister.

Der Platz, den der Gewerbeverein der Gemeinde „gespendet“ hatte, befindet sich auf der Anhöhe oberhalb der Ziegelhütte in Richtung Erpolzheim. Die Tat wurde voraussichtlich in der Nacht zum Sonntag begangen.