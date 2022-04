Unbekannte haben 50 bis 60 sogenannte Krähenfüße in der Sonnwendstraße ausgelegt. Wie die Polizei mitteilt, seien die offenbar selbst gebastelten Gegenstände am Mittwoch von Mitarbeitern einer Baufirma sowohl auf den Parkflächen als auch vor Grundstückseinfahrten entdeckt worden. Die Mitarbeiter informierten daraufhin Anwohner der Straße und sammelten gemeinsam mit diesen die Krähenfüße auf. Schaden entstand laut Polizei nicht.

Zeugen gesucht

Gegen die unbekannten Täter wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de