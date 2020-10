Unbekannte haben am Dienstag gegen 06:30 Uhr versucht, in ein Gewerbegebäude in der Bruchstraße einzubrechen. Laut Polizei wurde die Örtlichkeit umgehend durch Einsatzkräfte aufgesucht, nachdem bei einer Sicherheitsfirma ein Einbruchsalarm eingegangen war. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Täter versucht hatten, die Eingangstür aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de