Der Einbruchsversuch ist misslungen, doch der Schaden ist beträchtlich: Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte im Zeitraum vom 27. Dezember, 11 Uhr, bis 1. Januar, 13 Uhr, versucht, in eine Ferienwohnung in der Kastaniengasse einzusteigen. Dabei versuchten sie offenbar, die Glasscheibe der Terrassentür mit einem Gegenstand einzuschlagen, kamen jedoch nicht ins Wohnungsinnere. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 800 Euro. Hinweise zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.