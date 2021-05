Die Polizei sucht einen oder mehrere Autozerkratzer, die im Zeitraum von 29. April, 18 Uhr, bis 3. Mai, 9 Uhr, in der Kirchgasse 3 in Erpolzheim einen abgestellten Opel Insignia beschädigt haben. Insgesamt konnte die Polizei drei Kratzer am hinteren Kotflügel, mehrere rundliche Kratzer im Lack im Bereich des hintern Seitenfensters und zwei Dellen am Dach festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de