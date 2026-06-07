Mehrere Menschen haben am Sonntag bei Gönnheim in einem Weinberg Weinblätter von Rebstöcken abgerissen und in Säcken gesammelt, meldet die Polizei. Die Gruppe bestand laut Bericht aus mindestens sechs Personen und entfernte sich anschließend mit zwei Fahrzeugen vom Ort des Geschehens.

Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Beteiligten und den Autos geben können, um Kontaktaufnahme unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de.