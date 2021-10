Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, haben Unbekannte in der Straße In den Langwiesen in Bad Dürkheim laut Polizei ein Verkehrsschild gestohlen. Das Fehlen des Schildes, das den verkehrsberuhigten Bereich anzeigt, bemerkte ein Anwohner. Der Sachschaden beträgt 50 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.