In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in das Außenlager eines Getränkemarktes in den Breitenwiesen der Zaun zum Außenbereich des Lagers gewaltsam geöffnet. Sie entwendeten mehrere Lkw-Reifen, die dort für die betriebsinternen Fahrzeuge gelagert wurden von einem Hochregal. Sie brachten diese durch den zerstörten Zaun zu einem größeren Lieferwagen. Die Reifen haben einen Wert von circa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.