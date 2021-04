Am Freitag ist laut Polizei zwischen 7.30 und 20.45 Uhr in der Straße In den Backhauswiesen in Wachenheim ein blauschwarzes Mountainbike der Marke Cube aus einer Garage gestohlen worden. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter beim Verlassen des Tatorts gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.