In der Gönnheimer Bahnhofstraße wurde das vordere Kennzeichen und die so genannte Kühlerniere eines BMW Z8 entwendet. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei bereits zwischen Dienstag, 25. April, und Freitag, 28. April. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß unter einem Carport an der Wohnanschrift abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 180 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.