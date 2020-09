Zwischen Freitag und Montag haben Unbekannte mit schwarzer Farbe eine Hauswand in der Straße Ziegelhütte beschmiert. Die Polizei fand die Sprühdose und stellte sie sicher. Den Schaden schätzen die Beamten auf 1000 Euro. Sie bitten um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.