Im Meisterwasental haben Unbekannte nach Polizeiangaben in der Nacht zum Montag die Seitenscheiben eines Fiat-Transporters eingeschlagen. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tat gestört. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

