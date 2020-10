Am Samstagvormittag bemerkte ein Passant in der Hammeltalstraße in an einem geparkten blauen Skoda eine eingeschlagene Seitenscheibe. Laut Polizei hatten die bislang unbekannten Täter offenbar den Innenraum durchwühlt. Da der Halter bislang noch nicht erreicht werden konnte, steht noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail.