Drei Unbekannte haben am Samstagabend einen Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim grundlos zusammengeschlagen. Wie die Polizei berichtet, sprachen sie den 33-Jährigen gegen 22.30 Uhr in der Weinstraße Nord an, gingen auf ihn los, schlugen und traten auf den zwischenzeitlich am Boden liegenden Mann ein. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde und Hautabschürfungen und kam in ein Krankenhaus.

Zeugen greifen ein

Drei Zeugen eilten dem Mann zu Hilfe und sprachen die Täter an. Diese flüchteten zu Fuß. Die drei Männer sollen etwa 15 bis 20 Jahre alt sein, schwarze Kleidung und Umhängetaschen getragen haben. Die Beamten bitten Zeugen, die etwas gesehen haben, sich bei der Polizei Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 9630, zu melden.