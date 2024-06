Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, versucht, in eine Wohnung in der Gaustraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand, die Eingangstür der in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnung aufzuhebeln. Ins Wohnungsinnere seien sie jedoch nicht gelangt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.