Das war wohl nichts: Unbekannte sind bei ihrem Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße gescheitert. Wie die Polizei berichtet, versuchten die Täter zwischen Montag, 18 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, in den Keller des Hauses einzubrechen. Bei dem Versuch, das Vorhängeschloss an einem Kellerverschlag aufzuhebeln, beschädigten sie die Kellertür derart, dass diese sich nicht mehr öffnen ließ und der Raum verschlossen war. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.