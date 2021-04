In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte versucht, in ein Postverteilerzentrum in Freinsheim einzubrechen. Laut Polizei scheiterten sie beim Versuch, drei Toilettenfenster des Gebäudes in der Weisenheimer Straße aufzubrechen. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Einbrecher scheiterten ebenfalls beim Versuch, in ein benachbartes Bistro zu gelangen. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0.