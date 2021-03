Bislang Unbekannte haben zwischen Freitag Samstag, 10 Uhr, in Freinsheim am Musikantenbuckel das Dach des tempelartigen Schutzbaus der spätrömischen Sarkophage beschädigt, teilt die Polizei mit. Die Täter deckten teilweise die Ziegeln ab und zerstörten sie. Zudem stemmten sie einen der beiden Sarkophage auf und beschädigten ihn leicht. Vor Ort fanden die Beamten einen Einkaufswagen, einen leeren Bierkasten und Bierglasscherben. Den Schaden schätzen sie auf 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.