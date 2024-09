Wegen einer unbekannten Person auf dem Gleisbett am Bahnübergang der Rhein-Haardtbahn in Gönnheim waren in der Nacht zum Dienstag Rettungskräfte, Polizei sowie die Feuerwehr bei einer Suchaktion im Einsatz.

Der Zugführer der Bahn hatte nach Angaben der Polizei einen Alarm abgesetzt. Er hatte laut Feuerwehr gebremst und konnte sehen, dass die Person aufstand und übers Feld davon lief. Es war laut Feuerwehr unklar, ob es zu einem Zusammenstoß gekommen ist. Deshalb wurde der Bereich von Polizei und Feuerwehr abgesucht. Auch eine Drohne sowie ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz.

Nachdem man sich vergewissert hatte, dass keine Person unter der Straßenbahn liegt, wurde der Bahnbetrieb wieder fortgesetzt – zwischen Ellerstadt und Gönnheim jedoch ausschließlich in Schrittgeschwindigkeit, so die Feuerwehr.

Die Polizei in Bad Dürkheim, die in dem Fall mit der Bundespolizei zusammenarbeitete, ging am Dienstagvormittag davon aus, dass es zu keiner Berührung zwischen der Bahn und der Person gekommen ist. Die Suche, die bei Helligkeit fortgesetzt wurde, führte laut Polizei zu keinem Ergebnis.