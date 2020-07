Zwischen Montag und Mittwoch haben Unbekannte vor der Einfahrt einer Schule in der Eduard-Jost-Straße in Bad Dürkheim mehrfach Nägel auf den Boden gelegt. Diese waren laut Polizei so angeordnet, dass sie Autoreifen hätten beschädigen oder Schuhsohlen durchbohren können. Aufgrund der Ferienzeit sei bislang niemand verletzt und nichts beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.