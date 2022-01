Noch Unbekannte haben am Sonntag laut Polizei Heuhaufen auf dem Feld neben der Landesstraße 454 in Weisenheim am Sand in Brand gesetzt. Gemeldet wurde das Feuer um 9.30 Uhr, bei ihrem Eintreffen stellte die Feuerwehr einen ausgebrannten kleinen Heuhaufen und einen glühenden fest. Den noch glühenden Heuhaufen ließen die Einsatzkräfte kontrolliert abbrennen. Den geschädigten Eigentümer konnte die Polizei bislang noch nicht ermitteln werden. Sie bittet um Hinweise, und zwar telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.