Unbekannte haben nach Polizeiangaben in einem Wingert südöstlich von Weisenheim am Sand in der Nähe des Ludwigshains zehn Weinbergsdrähte durchtrennt. Wann die Täter zuschlugen, sei nicht bekannt, festgestellt worden sei der Schaden in Höhe von 200 Euro am Dienstag. Die Drähte seien mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug durchtrennt worden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.