Irgendwann am Montag haben nach Angaben der Polizei Unbekannte mit einem ebenfalls unbekannten Gegenstand die Türen eines Unterstands für Müllcontainer eines Supermarkts in der Bruchstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Die Beschädigungen habe ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma festgestellt. Der Sachschaden betrage 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.