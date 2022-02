Ein geparkter Audi Q5 ist am Montagnachmittag Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Unbekannten zwischen 14.30 und 16 Uhr auf einem Parkplatz Ecke Nolzeruhe/Mundhardter Hof ein Seitenfenster des Wagens ein. Während der Eigentümer des Audi mit seinem Hund spazieren war, versuchten die Täter laut Polizei, den Lenkradairbag und das fest eingebaute Navigationssystem zu entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.