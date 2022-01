Unbekannte haben zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, in der Salinenstraße zwei Kühlcontainer aufgebrochen. Die Täter hebelten laut Polizeimitteilung mit einem unbekannten Gegenstand die Schlösser der Container auf, die neben einem dortigen Café abgestellt waren. Noch sei nicht genau bekannt, was gestohlen wurde, allerdings entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.