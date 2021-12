Zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, sind Unbekannte laut Polizei in ein Wochenendhaus in Bad Dürkheim eingebrochen. Die Täter schlugen demnach mit einem nicht bekannten Gegenstand eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Nach jetzigem Ermittlungsstand entwendeten sie nichts. Den dennoch entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf 150 Euro. Sie bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.