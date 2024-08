Unbekannte Täter haben Werkzeuge und Arbeitsmaterialien aus einem noch unbewohnten Neubau in der Freinsheimer Bahnhofstraße gestohlen. Die Diebe gelangten durch die Tiefgarage in den Keller des Anwesens, wo sie die verschlossene Tür zu einem Kellerraum aufbrachen und Baumaterial im Wert von etwa 4500 Euro entwendeten.

Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr. Hinweise an die Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.