Zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 7.35 Uhr, sind Unbekannte nach Polizeiangaben in die Freinsheimer Grundschule in der Haintorstraße eingebrochen. Zugang verschafften sich die Täter demnach vermutlich mit einem gefundenen Generalschlüssel. Sie öffneten im Keller des Schulgebäudes mindestens einen Schrank und durchsuchten diesen. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist laut Polizeibericht vom Freitagnachmittag noch unklar. Darüber hinaus rissen die Täter zwei Lampenschirme ab, die an der Eingangstür befestigt waren. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen