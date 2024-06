Unbekannte sind in ein Gartenhaus auf einem Grundstück östlich des Wiesenhofes in Gönnheim eingebrochen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Einbruch wurde am Mittwoch bemerkt. Laut Bericht überstiegen die Täter den Zaun des Grundstücks und hebelten zwei Türen auf. Bislang ist bekannt, dass eine Mehrzweckleiter, ein Notstromaggregat und zwei Hämmer im Gesamtwert von etwa 600 Euro entwendet wurden.

Zeugen, die verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.