Sie schlugen ein Fenster ein und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen: Unbekannte sind zwischen Donnerstag, 30. Dezember, 10 Uhr, und Sonntag, 13.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Sonnenwendstraße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei hofft auf Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.