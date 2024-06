Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, haben Unbekannte laut Polizei zwei Baufahrzeuge in der Bahnhofstraße in Ellerstadt beschädigt. Die Täter demolierten Anbauteile an den Fahrzeugen und stahlen einige dieser Teile. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.