Derzeit saniert der Landesbetrieb Mobilität die L 517 zwischen Leistadt und Weisenheim am Berg. Als Umleitungsstrecke dient dabei auch die L 522 zwischen Weisenheim und Herxheim am Berg. Aber: Ist diese nicht eigentlich in einem schlimmeren Zustand als die Strecke, dessen Fahrbahn derzeit für rund 625.000 Euro erneuert wird?„Bei beiden Strecken ist der Straßenzustand schlecht“, sagt dazu der Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer, Martin Schafft. Bei beiden Strecken sei wegen zahlreicher Schäden eine Fahrbahnerneuerung nötig. Jedoch sei der derzeitige Ausbau der L 517 zwischen Leistadt und Weisenheim ein reiner Bestandsausbau, der relativ wenig Planungs- und Abstimmungsaufwand erfordert habe.

Planungen für Teilabschnitte laufen

Anders sieht es bei der L 522 aus: Hier sind laut Schafft neben der freien Strecke zwischen beiden Orten auch die Teilstrecken der Ortsdurchfahrten bis zur B 271 (in Herxheim) und bis zur L 517 (Weisenheim am Berg) betroffen, die erneuert werden müssten. Außerdem werde auch die noch fehlende Lücke der parallel verlaufenden Radwegeverbindung geschlossen. Deshalb sei dafür eine Planung und teilweise sogar ein Baurechtsverfahren nötig. „Die Planungsarbeiten für die Teilabschnitte laufen“, erläuterte Schafft.

Für die Gesamtbaumaßnahme (Straße plus Radweg) wurden nach Angaben des LBM-Leiters bereits 1,2 Millionen Euro im Haushaltsentwurf für 2021 eingestellt. Es sei aber noch einiges an Aufwand für Planung, Abstimmung sowie für das Baurecht erforderlich. „Hier sind noch etliche zeitliche Unbekannte enthalten, so dass wir davon ausgehen, dass frühestens im Herbst 2021 mit dem Bau begonnen werden kann. Eventuell auch erst 2022“, kündigte Schafft an.