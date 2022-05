Umleitungsschilder können einen nervös machen. Dürkheims Autofahrern schwant derzeit Böses, wenn sie bei markanten (Zufahrts-) Stellen auf der B271 und der B37 an riesigen Umleitungsschildern vorbeifahren.

Die Tafeln sind noch durchgekreuzt, aber allein die Tatsache, dass es sich hier um eine Umleitung zur A650 handeln muss, kann bei Pendlern Unwohlsein auslösen. U77? Was kann das sein? Allein die Größe der Schilder lässt vermuten, dass es sich hier auch um eine Dauereinrichtung handeln könnte. Außerdem spielt Friedelsheim eine Rolle. Der dortige Ortsbürgermeister Peter Fleischer kann sich keinen Reim auf die Schilder machen. Auch die Dürkheimer Stadtverwaltung wurde von keiner Behörde in Kenntnis gesetzt, heißt es.

Autobahn GmbH weiß mehr

Mehr weiß die Pressestelle der Autobahn GmbH Südwest. Diese Niederlassung saniert derzeit die Fahrbahn der A650 zwischen Ludwigshafen und Maxdorf in beiden Fahrtrichtungen. Deswegen musste in der Nacht auf den 5. Mai die Fahrbahn nach Bad Dürkheim bereits voll gesperrt werden. Die nötige Verkehrsführung wurde in dieser Zeit aufgebaut. Voraussichtlich in der Nacht auf den 19. Mai wird dies nun in umgekehrter Richtung nötig und somit wird nun die Fahrbahn nach Ludwigshafen gesperrt (etwa von 22 bis 5 Uhr).

Auch die Auffahrt Richtung Ludwigshafen an der Anschlussstelle Friedelsheim ist nicht möglich. Die Umleitung für die Sperrung in Richtung Ludwigshafen erfolgt über die U77. Sie führt über die B37 und die B271 bis zur Anschlussstelle Deidesheim (das ist ja bis zum 23. Mai noch möglich) und dann weiter über die A65 und die A61 bis zum Kreuz Ludwigshafen. Immerhin nur eine Nacht ...