Die Verkehrssituation in der Freinsheimer Straße in Erpolzheim sei chaotisch, es müsse sich unbedingt etwas ändern, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Gunter Seidenspinner am Dienstag im Gemeinderat.

Derzeit führt eine Umleitung durch Erpolzheim, weil in Freinsheim seit Monaten die Bahnunterführung gesperrt ist. Doch auch sonst sei die Verkehrsbelastung in der Freinsheimer Straße groß, weil viele Lkw- und Autofahrer, die in das Freinsheimer Gewerbegebiet wollen, durch Erpolzheim fahren würden, so Seidenspinner.

„Für die Anwohner ist das ein Horror-Trip“, stimmte Bürgermeister Alexander Bergner (FWG) zu. Seidenspinner regte an, Kontakt mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) aufzunehmen. Eine Möglichkeit zur Enstpannung wäre vielleicht eine Ampel, so Seidenspinner. Die Verwaltung solle sich mit dem LBM in Verbindung setzen, sagte Bergner.