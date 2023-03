Zu Umkehr und Neuanfang laden die Kirchen in der Fastenzeit ein. Christen sind dazu aufgerufen, über ihr Leben nachzudenken und einen Neubeginn zu setzen. „Mit einem Gottesdienst der Versöhnung will die katholische Kirchengemeinde Heilige Theresia vom Kinde Jesus alle Gläubigen zu Umkehr und einem versöhnenden Neubeginn einladen“, teilt die Pfarrei mit. Der Gottesdienst, den Pastoralassistent Marcel Ladan gestaltet, findet am Sonntag, 18 Uhr, in der Kirche St. Ludwig statt. Darüber hinaus bietet die Kirchengemeinde jedem Gemeindemitglied die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit einem Seelsorger an. Anmeldungen sind im Pfarrbüro möglich.