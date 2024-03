Der Sturm hat am Sonntag in der Kaiserslauterer Straße im Dürkheimer Ortsteil Hardenburg eine große Buche zu Fall gebracht, die auf ein am Waldrand stehendes Haus stürzte und dieses schwer beschädigte. Zunächst rückte die alarmierte Feuerwehr an. Da keine akute Gefahr bestand, verständigte sie das Technische Hilfswerk (THW). Das war seit 8 Uhr mit sechs Fahrzeugen aus Neustadt sowie einem Spezialfahrzeug aus Ludwigshafen und 30 Leuten im Einsatz. „Wir wurden ursprünglich wegen des von der Buche teils abgedeckten Dachs gerufen. Nachdem wir den Baum zur Seite geschafft hatten, bemerkten wir aber Risse im Gebäude“, berichtete THW-Zugführer Sebastian Vogt. In Rücksprache mit einer Baufachberaterin, die Statikerin ist, stützten die THW-Einsatzkräfte eine Außenwand, die Dachbalken und einen angebauten Schuppen ab. Zudem bauten sie einen gemauerten Schornstein zurück, der ebenfalls einzustürzen drohte. Verletzt wurde nach Angaben des THW-Zugführers niemand. Da sich der Wohntrakt in einem anderen Gebäudeteil befinde, könnten die vier Bewohner im Haus bleiben. „Wir decken das Dach jetzt noch mit einer Plane ab, damit es nicht reinregnet“, sagte Vogt am frühen Abend.