„Wir sind froh und erleichtert, dass niemand verletzt wurde“, stellt der Hardenburger Ortsvorsteher Thorsten Brand (CDU) am Montag gegenüber der RHEINPFALZ das Wichtigste voran. Denn die Wucht, mit der die recht große Buche am Sonntag infolge des Sturms auf ein Wohnhaus stürzte, sei gewaltig gewesen. „Der Baum prallte auf die Giebelwand, die für die Statik des Gebäudes sehr wichtig ist, und durchschlug mehrere Betonteile“, schildert er seine Eindrücke. Er sei mit Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) vor Ort gewesen, um der betroffenen Familie Unterstützung anzubieten, falls sie welche benötigen sollte. „Während wir uns mit dem Technischen Hilfswerk und Feuerwehrleiter Karlheinz Bayer einen Überblick verschafften, veränderten sich die Risse im Mauerwerk“, berichtet Brand. Deshalb sei es wichtig gewesen, das Gebäude umfangreich zu sichern, damit es nicht einstürzt. „Ein angebauter Kamin war allerdings nicht mehr zu retten.“ Außerdem hätten die Einsatzkräfte verhindern müssen, dass es ins Gebäude regnet. Am Montag wollte die Familie nach seinem Kenntnisstand die Versicherung kontaktieren. Um das genaue Ausmaß des Sachschadens zu beziffern, sei es noch viel zu früh.