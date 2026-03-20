Um den Bedarf einer Ganztags-Ferienbetreuung in den kommenden Herbstferien besser einschätzen zu können und auch entsprechend besser abdecken zu können, bittet die Stadtverwaltung Bad Dürkheim um die Teilnahme an einer Online-Umfrage. Bis 22. März können Eltern Informationen zu ihrer benötigten Betreuung abgeben. Diese wird in den Herbstferien 2026 für alle Erstklässler offen sein und gemäß des neuen Ganztagsgesetzes in den folgenden Schuljahren stufenweise auf alle Grundschulklassen ausgeweitet werden. Entsprechend können Eltern in der Umfrage auch ihren Betreuungsbedarf für Geschwisterkinder angeben. Auch wenn kein Wunsch nach Betreuung besteht, hilft eine kurze Beantwortung der Umfrage, die zukünftige Ferienbetreuung organisieren zu können. Die Umfrage und weitere Informationen sind auf dialog.bad-duerkheim.de zu finden.