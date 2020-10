Seit Beginn der Corona-Krise besuchen deutlich mehr Menschen den Wald zur Erholung. Weil es deshalb immer öfter zu Konflikten zwischen Waldbesuchern kommt, führt das Forstamt Bad Dürkheim eine Umfrage durch.

Mountainbiker, Pedelec-Fahrer und Fußgänger, die sich in die Quere kommen oder Spaziergänger, deren Hunde andere Menschen erschrecken oder Jagd auf wilde Tiere machen – im Bad Dürkheimer Wald kommt es nicht erst seit Beginn der Corona-Krise zu Spannungen. Auch der Umgang mit der Natur bereitet dem Forstamt Sorgen. Im Naturschutzgebiet Drachenfels gelte zum Beispiel ein Wegegebot, an das sich nicht alle Wanderer hielten. „Im Extremfall wird sogar gezeltet und Feuer gemacht“, sagt Joachim Weirich, der das Umfrageprojekt leitet. Vor allem letzteres sei angesichts der Trockenheit im Sommer problematisch.

Am Samstag und Sonntag, den 17. und 18., sowie am Mittwoch, den 21. Oktober haben Waldbesucher die Möglichkeit, an Wanderparkplätzen rund um Bad Dürkheim und am Waldhaus Lambertskreuz die Möglichkeit, Kritik und Anregungen loszuwerden. Besonders interessiert ist das Forstamt daran, welche Konflikte die Besucher selbst erleben – sei es untereinander oder mit dem Amt selbst, beispielsweise bei Baumfällarbeiten. Auch ganz grundlegend wolle man einen Überblick gewinnen, aus welchen Gründen Leute im Wald unterwegs sind, welche Regeln bekannt sind und wie die bestehenden Regeln ankommen.

Nach der Auswertung wolle das Forstamt prüfen, welche Regeln neu aufgestellt und wie die Besucher darüber informiert werden sollten. Auch die Frage, wie die neuen Regeln kontrolliert werden sollen, werde wohl im Raum stehen, so Weirich: „Da müsste sich personell einiges ändern.“ Das Forstamt wolle eine Diskussion darüber anregen, wie der Wald genutzt werden soll: „Uns ist klar, dass die Erholung die Hauptfunktion des Waldes ist, aber es geht uns auch um Artenschutz und Biodiversität. Auch den Wald als Rohstoffquelle halten wir für zukunftsweisend.“