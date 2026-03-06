Der Umbau des ehemaligen Pfarrhauses in Ellerstadt zu einem Hort ist im Gange. Die neuen Räume sollen nach Angaben von Bürgermeisterin Elke Stachowiak ( FWG) im Laufe des Jahres bezugsfertig sein.

Der Gemeinderat vergab dafür Aufträge für insgesamt vier Gewerke, darunter Maurer- und Fensterbauarbeiten sowie zwei Planungsleistungen für Elektro und Haustechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär). Das Auftragsvolumen beträgt zusammen rund 115.000 Euro brutto.

Der Rat hatte bereits im vergangenen Jahr beschlossen, den Umbau ohne Zuschüsse zu finanzieren, um Verzögerungen zu vermeiden. Die Räume werden benötigt, weil die Grundschule die Flächen, die derzeit noch vom Hort genutzt werden, selbst braucht.

Außerdem vergab der Rat den Auftrag zur Reparatur von Gehwegschäden in der Bruchstraße. Die Arbeiten für rund 16.000 Euro brutto übernimmt die Firma Robert Stapf aus Friedelsheim.