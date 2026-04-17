Gönnheim. Die Inhaber einer bereits bestehenden Seniorenpension in der Bismarckstraße in Gönnheim planen deren Umnutzung in ein Wohngebäude mit insgesamt sieben Wohneinheiten.

Fünf der geplanten Wohneinheiten sollen barrierefrei sein, die Dachgeschosswohnung ist für Pflegepersonal vorgesehen. Laut Wohnkonzept sollen dazu unter anderem ein Gemeinschaftsraum für gemeinschaftliche Aktivitäten gehören, ein Garten mit Sitzmöglichkeiten und eine seniorengerechte und barrierefreie Architektur gehören.

Das Projekt wurde im Rat allgemein als Bereicherung für Gönnheim gesehen und das gemeindliche Einvernehmen einstimmig erteilt.

Termine

1. Mai: Maibaum auf dem Marktler Platz wird aufgestellt. 2. Mai: Weinprobe auf der Streuobstwiese.