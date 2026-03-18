Am Freitag kommt Bundeskanzler Friedrich Merz zum Wahlkampfabschluss der Landes-CDU in die Salierhalle. Wichtige Fragen und Antworten im Überblick.

Wie viele Besucher erwartet die CDU am Freitag in der Salierhalle?

Die maximale Kapazität der Halle wird nach Angaben der Partei mit 1000 Menschen ausgeschöpft. Dazu zählen auch die zumeist ehrenamtlichen Helfer für Sicherheit, Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz sowie die Mitglieder der Stadtkapelle Bad Dürkheim, die die gesamte Veranstaltung musikalisch begleiten werden.

Wie laufen die Zugangskontrollen ab?

Die etwa 900 Besucherplätze in der Salierhalle sind alle längst vergeben. Am Eingang müssen die Besucher die per E-Mail übermittelte Einlassbestätigung mit QR-Code vorzeigen. Der Einlass beginnt um 16 Uhr. Es gibt die üblichen Sicherheitskontrollen. Alle Jacken und Taschen müssen an der Garderobe abgegeben werden.

Wie wird Friedrich Merz anreisen?

Über den genauen Reiseweg und weitere Termine an dem Tag oder dem Abend gibt das Bundeskanzleramt aus Sicherheitsgründen keine Auskunft. Für die direkte Anfahrt und Abreise wird Merz nach Angaben des CDU-Landtagskandidaten Markus Wolf das Auto nutzen. Es ist davon auszugehen, dass Merz die Kurstadt kurz nach dem Wahlkampfabschluss wieder verlassen wird. Eine Übernachtung in Bad Dürkheim ist „unseres Wissens nach nicht geplant“, so Wolf.

Wie bewertet die Polizei die Lage?

Federführend zuständig beim Kanzlerbesuch ist neben dem Bundeskriminalamt die Polizeidirektion Neustadt, die bereits den Einsatz während der AfD-Wahlkampfveranstaltung im Januar koordiniert hat. „Aktuell liegen der Polizei keine besonderen sicherheitsrelevanten Hinweise vor, auch Gegenveranstaltungen wurden bisher bei der Versammlungsbehörde nicht angemeldet“, informiert Sprecherin Sandra Giertzsch.

Wie viele Polizeikräfte werden vor Ort sein?

Dazu macht Giertzsch keine genauen Angaben. Die Rede ist von einem „angemessenen Kräfteeinsatz“. Bei möglichen Störungen wollen die Beamten laut Giertzsch vorrangig auf Kommunikation, Präsenz und Deeskalation setzen. Man sei aber auf verschiedene Szenarien vorbereitet.

Rechnet die Polizei mit Verkehrsproblemen wegen des Kanzlerbesuchs?

Nein. „Zu größeren Straßensperrungen im Stadtgebiet wird es nicht kommen, kurzfristige Verkehrsbeeinträchtigungen sind möglich“, erklärt Giertzsch.

Ist es der einzige Auftritt von Friedrich Merz im rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf?

Nein. Wie Spitzenkandidat Gordon Schnieder im RHEINPFALZ-Schlossgespräch auf dem Hambacher Schloss sagte, ist es der vierte Auftritt des Bundeskanzlers im Wahlkampf. Zuvor war er bereits beim Landesparteitag in Morbach, bei der Eröffnung eines Technologie Campus in Neustadt/Wied sowie beim politischen Aschermittwoch in Trier.

Ist Merz der erste Kanzler, der Bad Dürkheim besucht?

Nein, zuletzt war Angela Merkel 2008 in Bad Dürkheim – und besuchte den Wurstmarkt. Zuvor waren auch Helmut Kohl, Willy Brandt und Georg Kiesinger schon in der Kurstadt.

Wie sieht der Ablaufplan am Freitag aus?

Beginn ist um 17.30 Uhr. Hauptredner sind Friedrich Merz und der CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder, die jeweils gut 30 Minuten sprechen werden. Auch Direktkandidat und Landtagsabgeordneter Markus Wolf und der rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger stehen auf der Rednerliste. Die Veranstaltung endet um 19 Uhr mit dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne begleitet durch die Stadtkapelle Bad Dürkheim.

Was erhofft sich die CDU vom Wahlkampfabschluss?

„Ich bin stolz, dass der Bundeskanzler zur Unterstützung nach Bad Dürkheim kommt. Das gibt noch mal richtig Rückenwind für den letzten Wahlkampftag“, sagt Markus Wolf. Gordon Schnieder werde noch einmal zeigen, dass die CDU die richtigen Konzepte habe für Rheinland-Pfalz. Auch Generalsekretär Johannes Steiniger freut sich auf den Wahlkampfabschluss in seiner Heimatstadt. „Gordon Schnieder hat in den letzten Wochen wirklich alles gegeben. Und wir gehen jetzt im Vollsprint über die Ziellinie“, so Steiniger.