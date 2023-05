Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beinahe in jeder Sportart spielt der Schuh eine wichtige Rolle. Das sehen auch die Sportler der Umgebung so und weisen dem Treter eine Scharnierfunktion zu. Denn Schuh ist nicht gleich Schuh – sparen ist daher eher an anderen Ecken und Enden bei diversen Sportarten angesagt.

„Ein Zehnkämpfer hat eine ganze Tasche voller Schuhe“, sagt Uli Fehr, der Erste Vorsitzende des LTV Bad Dürkheim und Diplom-Sportlehrer, über die Königsdisziplin der Leichtathleten.