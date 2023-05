Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bühnenluft schnuppern – nichts wünscht sich das ukrainische Künstler-Ehepaar Nadja und Roman Russu derzeit mehr, das es aus Odessa in die Pfalz verschlagen hat – und die Gedanken an den Krieg in der Heimat zu verdrängen, wo noch viele Verwandte und Freunde ausharren. Zugleich sind die beiden voller Dankbarkeit für die Willkommenskultur in Deutschland und speziell in Weisenheim am Berg.

Wie Eindrücke täuschen können! Das heimelig liebenswerte Ambiente im geräumigen Innenhof, die unter der freundlichen Frühlingssonne aufgeräumt versammelte