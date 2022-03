Um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, gibt es in Bad Dürkheim derzeit verschiedene Gelegenheiten. Eine davon ist es, der Partnerstadt Kluczbork bei ihrer Flüchtlingshilfe zu helfen. Die Stadt Bad Dürkheim ruft derzeit deshalb zu Spenden auf. „Uns ist es ein besonderes Anliegen sicherzustellen, dass die gesammelten Spenden auch zielgerichtet ankommen und helfen“, sagt Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). „Daher haben wir uns dazu entschlossen, die Anstrengungen gemeinsam mit unserer polnischen Partnerstadt Kluczbork abzustimmen.“ Die Kluczborker stehen in Kontakt mit ihrer ukrainischen Partnerstadt Brzezany. Sie haben ein breites Hilfsprogramm aufgelegt und liefern Hilfsgüter in die Ukraine.

Die Stadt Bad Dürkheim hat mit Unterstützung der Sparkasse Rhein-Haardt ein Spendenkonto eingerichtet. Die Spendengelder sollen dazu genutzt werden, die Bürger von Brzezany bei der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten aus den umkämpften Gebieten zu unterstützen.

Die Stadt Kluczbork organisiert den Transport der Materialien in die Ukraine. Zurzeit prüft die Stadt die Möglichkeit, die benötigen Gegenstände auch in Form von Sachspenden anzunehmen.

Spendenkonto der Stadt Bad Dürkheim:

IBAN: DE41 5465 1240 0005 9992 22

Stichwort: Spende Ukraine

Spenden an Behinderteneinrichtung in Lemberg

Ein enger Kontakt zur Ukraine besteht durch den Dürkheimer Augenarzt Michael Zaczkiewicz seit Jahren nach Lemberg (Lwiw) zu der Behinderteneinrichtung Dzherelo, einem Heim für spastisch gelähmte Kinder. Der Freundeskreis Nadija organisiert umfangreiche Hilfe und bittet um Unterstützung:

Spendenkonto bei der VR Bank Mittelhaardt. IBAN: DE58 5469 1200 0111 7553 02; BIC: GENODE61DUW. Kontoinhaber ist Michael Zaczkiewicz, das Stichwort lautet „Ukraine“.

Schlafsacksammlung der Freien Kirchengemeinde

Die Freie Kirchengemeinde Bad Dürkheim organisiert zusammen mit dem christlichen Hilfswerk „nehemia“ eine Schlafsacksammlung. Informationen unter www.fcgduerkheim.de/ukraine/.

Die Stadt Bad Dürkheim will am Dienstag eine Zusammenfassung der Hilfsaktionen aus dem Stadtgebiet auf der städtischen Webseite unter dem noch nicht erreichbaren Link www.bad-duerkheim.de/ukraine veröffentlichen und in den nächsten Tagen ergänzen.

Flüchtlinge in Bad Dürkheim

In den nächsten Tagen rechnet die Stadt mit der Ankunft der ersten Flüchtlinge aus der Ukraine. Sie erstellt nach eigenen Angaben zurzeit einen Überblick über verfügbaren Wohnraum (auch Ferienwohnungen), der für Geflüchtete zur Verfügung gestellt werden könnte. Die Koordination hat das städtische Sozialamt in Abstimmung mit der Kreisverwaltung übernommen. Kontaktdaten: E-Mail: ukraine@bad-duerkheim.de, Telefon: 06322 935 3401.

Wer sich ehrenamtlich bei der Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge engagieren möchte, kann sich schon jetzt vorab an das Mehrgenerationenhaus wenden, das sich bei der Nachbarschaftshilfe „Gemeinsam“ auch um ukrainische Flüchtlinge kümmern wird. E-Mail: gemeinsam@bad-duerkheim.de , Telefon: 06322-935 3477.